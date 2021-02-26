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Форвард "Баварии" Левандовски признан игроком недели в Лиге чемпионов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Роберт Левандовски получил признание как лучший игрок недели в рамках Лиги чемпионов УЕФА, сообщает пресс-служба турнира.

В гостевом матче 1/8 финала против римского "Лацио" поляк отметился голом, а "Бавария" нанесла поражение со счетом 4:1.

Также на звание игрока недели претендовали нападающий "Челси" Оливье Жиру (автор единственного гола в гостевом матче против мадридского "Атлетико"), защитник мадридского "Реала" (клуб из Испании в гостях со счетом 1:0 выиграл у итальянской "Аталанты") Ферлан Менди, защитник английского "Манчестер Сити" (команда со счетом 2:0 обыграла немецкую "Боруссию" из Менхенгладбаха) Жуан Канселу.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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