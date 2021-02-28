"Ахмат" проиграл "Динамо" в матче Российской премьер-лиги

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ахмат" (Грозный) проиграл московскому "Динамо" в домашнем матче 20-го тура чемпионата Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч закончился со счетом 1:2. В составе "Динамо" отличились Даниил Фомин (7-я минута, пенальти) и Арсен Захарян (37). "Ахмат" смог ответить только одним мячом, который забил Антон Швец (68).

"Ахмат" доигрывал матч вдесятером после удаления на 78-й минуте Артема Тимофеева за вторую желтую карточку.

Для "Ахмата" этот матч чемпионата стал шестым подряд, в котором клуб не может одержать победу. Последний раз грозненский клуб выигрывал в матче 14-го тура против "Тамбова", встреча проходил 7 ноября 2020 года и завершился со счетом 1:0.

"Ахмат" занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 26 очков. "Динамо" идет шестым, набрав 33 очка.

В следующем туре "Ахмат" встретится с московским ЦСКА, "Динамо" на своей арене примет "Тамбов". Матчи запланированы на 6 и 7 марта соответственно.