713-й гол Овечкина в НХЛ принес "Вашингтону" победу над "Нью-Джерси"

Александр Овечкин (в центре) в матче против "Нью-Джерси" Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Вашингтона" нанесли поражение "Нью-Джерси" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Результат встречи – 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) в пользу "Вашингтона". Решающую шайбу в его составе провел российский нападающий Александр Овечкин.

Из россиян в этой игре также отличился нападающий "Нью-Джерси" Михаил Мальцев. Он открыл счет, поразив ворота своего соотечественника Ильи Самсонова.

Mikhail Maltsev whips one home for the @NJDevils. pic.twitter.com/9LXW5mqFtB — NHL (@NHL) February 28, 2021

Между тем, гол Овечкина стал 713-м за его карьеру в НХЛ. Он по-прежнему занимает седьмое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, но отстает от располагающегося строчкой выше канадца Фила Эспозито уже на четыре гола. На первом месте – другой канадец, Уэйн Грецки, 894 гола.

В нынешнем сезоне на счету Овечкина семь голов и 10 результативных передач в 17 матчах.

Что касается "Вашингтона", он занимает второе место в Восточном дивизионе, набрав в 20 матчах 26 очков. Столько же баллов набрал лидирующий "Бостон", у которого есть игра в запасе. "Нью-Джерси" – на предпоследнем, седьмом месте (16 очков в 16 матчах).

В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждого из четырех дивизионов.