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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:13

Гран-при Азербайджана вернется в "Формулу-1" гонками без зрителей

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - "Гран-при Азербайджана" гонок Формулы-1 в 2021 году пройдет при пустых трибунах, сообщили организаторы гонки.

Подготовительные работы будут завершены в мае, гонка пройдет 6 июня по улицам Баку.

"Гран-при Азербайджана" в 2020 году не состоялся из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Как заявили организаторы, если бы Азербайджан отказался от проведения этапа гонок Ф-1 в 2021 году, пришлось бы выплачивать штраф.

Гонки "Формулы-1" проводятся в Баку с 2016 года. В 2019 году этап в Азербайджане посетили около 85 тыс. зрителей.

автоспорт Формула-1

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