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Норвежская лыжница Йохауг стала 12-кратной чемпионкой мира

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Норвежка Тереза Йохауг стала победительницей гонки на 10 км раздельным стартом на проходящем в немецком Оберстдорфе чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Она преодолела дистанцию за 23 минуты 9,8 секунды.

Таким образом, олимпийская чемпионка Йохауг выиграла 12-ю золотую медаль чемпионатов мира в своей карьере, в том числе вторую – на нынешнем ЧМ.

В тройку призеров по итогам гонки также попали две шведские лыжницы. Серебро с отставанием в 54,2 секунды завоевала Фрида Карлссон, бронзу (отставание – 1 минута 6,9 секунды) – Эбба Андерссон.

Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая пятое место с отставанием в 1 минуту 13,8 секунды. Наталья Непряева стала 12-й, Мария Истомина – 28-й, Юлия Ступак – 29-й.

После декабрьского решения CAS, запрещающего в течение двух лет россиянам на ЧМ и Олимпийских играх выступать под государственной символикой своей страны, отечественные лыжники участвуют на чемпионате мира под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России.

лыжные гонки Тереза Йохауг

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