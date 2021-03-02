"Химки" победили "Реал" и прервали 17-матчевую серию поражений в Евролиге

"Зенит" выиграл у "Альбы"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче очередного тура Евролиги.

Результат встречи, прошедшей на паркете "Химок", – 78:77 (17:18, 28:20, 17:24, 16:15) в пользу российской команды.

Эта победа позволила "Химкам" прервать затянувшуюся серию поражений, составившую 17 матчей. Предыдущая победа датирована 17 ноября 2020 года, когда "Химки" со счетом 88:83 одолели в Петербурге местный "Зенит".

Что касается "Зенита", он во вторник у себя дома нанес поражение немецкой "Альбе" – 87:71 (23:24, 20:24, 25:19, 19:4).

В настоящее время "Химки" занимают последнее, 18-е место. "Зенит" – на четвертой строчке. "Реал" находится на восьмом месте, "Альба" – на 16-м.