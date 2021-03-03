Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:38

Буффон назвал крайний срок завершения карьеры

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Вратарь итальянского футбольного клуба "Ювентус" Джанлуиджи Буффон собирается завершать карьеру не позднее лета 2023 года.

"В голове у меня действительно есть конечная дата остановки, максимальная планка – июнь 2023 года", - приводит слова 43-летнего Буффона The Guardian.

"Это максимум, действительно максимум. Но я могу перестать играть и через четыре месяца", добавил вратарь.

Буффон защищает цвета "Ювентуса" с 2001 года, здесь он 12 раз выиграл чемпионат Италии, шесть раз – Суперкубок Италии, четыре – Кубок Италии.

Сообщалось, что после окончания сезона-2017/18 Буффон завершит карьеру, однако вместо этого он отыграл сезон во французском клубе "Пари Сен-Жермен", в составе которого выиграл чемпионат Франции. После этого вернулся в "Ювентус".

В составе сборной Италии Буффон стал чемпионом мира-2006.

футбол Джанлуиджи Буффон

Новости по теме

Новости

Умер спортивный комментатор Юрий Розанов

Первую российскую штангистку-чемпионку ОИ дисквалифицировали за допинг

Квят стал резервным пилотом команды "Формулы-1" Alpine

Квят стал резервным пилотом команды "Формулы-1" Alpine

Боец UFC Чимаев передумал завершать карьеру после беседы с Кадыровым

Боец UFC Чимаев передумал завершать карьеру после беседы с Кадыровым

Бывший главный тренер "Спартака" Романцев госпитализирован с инфарктом

713-й гол Овечкина в НХЛ принес "Вашингтону" победу над "Нью-Джерси"

713-й гол Овечкина в НХЛ принес "Вашингтону" победу над "Нью-Джерси"

"Спартак" проиграл "Рубину" в чемпионате России по футболу

"Спартак" проиграл "Рубину" в чемпионате России по футболу

Лыжники Большунов и Ретивых завоевали бронзу в командном спринте на ЧМ

Сауль Альварес защитил титулы чемпиона мира WBC и WBA

Россиянин Анкалаев победил украинца Крылова на турнире UFC в Вегасе

Россиянин Анкалаев победил украинца Крылова на турнире UFC в Вегасе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');