Буффон назвал крайний срок завершения карьеры

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Вратарь итальянского футбольного клуба "Ювентус" Джанлуиджи Буффон собирается завершать карьеру не позднее лета 2023 года.

"В голове у меня действительно есть конечная дата остановки, максимальная планка – июнь 2023 года", - приводит слова 43-летнего Буффона The Guardian.

"Это максимум, действительно максимум. Но я могу перестать играть и через четыре месяца", добавил вратарь.

Буффон защищает цвета "Ювентуса" с 2001 года, здесь он 12 раз выиграл чемпионат Италии, шесть раз – Суперкубок Италии, четыре – Кубок Италии.

Сообщалось, что после окончания сезона-2017/18 Буффон завершит карьеру, однако вместо этого он отыграл сезон во французском клубе "Пари Сен-Жермен", в составе которого выиграл чемпионат Франции. После этого вернулся в "Ювентус".

В составе сборной Италии Буффон стал чемпионом мира-2006.