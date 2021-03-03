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Большунов стал четвертым в гонке ЧМ на 15 км

Весь пьедестал заняли норвежские лыжники

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Россиянин Александр Большунов занял четвертое место в гонке на 15 м с раздельного старта на проходящем в немецком Оберстдорфе чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Время россиянина – 34 минуты 32,4 секунды. Он проиграл 43,7 секунды победителю гонки, норвежцу Хансу Кристеру Холунну.

Второе и третье места заняли также представители Норвегии – Симен Хегстад Крюгер (+20,2) и Херальд Эстберг Амундсен (+35,6) соответственно.

После декабрьского решения CAS, запрещающего в течение двух лет россиянам на ЧМ и Олимпийских играх выступать под государственной символикой своей страны, отечественные лыжники участвуют на чемпионате мира под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России.

лыжные гонки

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