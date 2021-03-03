ХК "Трактор" обыграл "Салават Юлаев" в первом матче серии Кубка Гагарина

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Трактор" (Челябинск) начал с гостевой победы серию против уфимского "Салавата Юлаева" в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась поражением "Салавата" со счетом 1:3 (1:1, 0:1, 0:1). В составе "Трактора" дубль оформил Вячеслав Основин (30-я и 44-я минуты), еще одну шайбу забросил Виталий Кравцов (5). За "Салават Юлаев" отличился Владислав Картаев (6).

Счет в серии - 1:0 в пользу "Трактора".

Следующий матч серии состоится так же в Уфе и пройдет 5 марта.