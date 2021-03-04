Россия стала седьмой в женской эстафете на этапе КМ по биатлону

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Сборная Швеции по биатлону финишировала первой в женской эстафете 4х6 км, прошедшей в чешском Нове-Место в рамках очередного этапа Кубка мира.

Шведская команда, в составе которой выступили Мона Брорссон, Ханна Эберг, Линн Перссон и Эльвира Эберг, преодолела дистанцию за 1 час 3 минуты 26,6 секунды. На счету шведских биатлонисток шесть промахов.

Второе место заняла сборная Белоруссии, отставшая от Швеции на 1,2 секунды. У белорусских спортсменок девять неточных выстрелов.

Третьей стала Франция с отставанием в 27,8 секунды. У француженок восемь промахов плюс один круг штрафа.

Сборная России (Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Светлана Миронова) заняла седьмое место. На счету россиянок 11 неточных выстрелов и 51,6 секунды отставания от первого места.