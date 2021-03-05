Россия завоевала серебро в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону

Российский спортсмен Александр Логинов Фото: DPA/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по биатлону финишировала второй в эстафете 4х7,5 км, прошедшей в пятницу в чешском Нове-Место в рамках 8-го этапа Кубка мира.

"Золото" взяли немцы, которые преодолели дистанцию за 1 час 12 минут 28,1 секунды и на 8-ми огневых рубежах использовали 5 дополнительных патронов.

Российская команда, в составе которой выступили Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, отстала от немцев на 1 минуту 21,7 секунды, использовав 8 доппатронов.

Третьими стали норвежцы (отставание +1:33,2). Они допустили 8 промахов и бежали три штрафных круга.