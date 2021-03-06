Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Норвежка Тириль Экхофф стала победительницей спринтерской гонки, прошедшей в чешском Нове-Место в раках очередного этапа Кубка мира по биатлону.

Дистанцию 7,5 км она преодолела за 18 минут 48,4 секунды, совершив один промах.

Второе место заняла отстрелявшая без промахов украинка Юлия Джима, ее отставание составило 9,3 секунды.

Третьей стала итальянка Лиза Виттоцци. Она поразила все мишени и отстала от победительницы гонки на 15 секунд.

Лучшей из россиянок оказалась Ульяна Кайшева – 13-е место. С одним неточным выстрелом она уступила Экхофф 41,4 секунды.

Остальные российские биатлонистки, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 24.Светлана Миронова (2 промаха), 32.Ирина Казакевич (2), 53.Лариса Куклина (3), 54.Евгения Павлова (2), 68.Татьяна Акимова (2).