Лишившийся чемпионского пояса Петр Ян опустился на две строчки рейтинга UFC

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Петр Ян ухудшил свои позиции в сводном, вне зависимости от весовой категории, рейтинге UFC.

Как сообщается на сайте организации, Ян опустился на две строчки и теперь занимает 12-е место. На 15-й строчке находится американец Алджамейн Стерлинг, с которым россиянин боролся 7 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегас.

Поединок Ян – Стерлинг завершился в четвертом раунде после того, как Ян нанес сопернику удар коленом по голове. В результате Стерлинг не смог продолжить бой, Ян был дисквалифицирован, а статус чемпиона UFC в легчайшем весе перешел от россиянина к американцу.

Что касается первой строчки сводного рейтинга, ее по-прежнему занимает завершивший карьеру россиянин Хабиб Нурмагомедов.