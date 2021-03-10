Норвежскому лыжнику Нортугу разрешили отбывать срок в наркоклинике

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион ОИ в лыжных гонках норвежец Петтер Нортуг, приговоренный за хранение наркотиков к сроку на семь месяцев, отбывать наказание будет в одной из клиник в Норвегии, сообщает местное издание VG.

Речь идет о наркологическом учреждении, где 35-летний Нортуг, завершивший карьеру в 2018 году, должен находиться 24 часа в сутки.

По словам начальника отделения Яна Корсволда, определяющим для решения вопроса о заключении осужденного в наркологическое учреждение является не само правонарушение, а необходимость лечения и его безопасность.

Клиника, которая ранее была гостиницей, находится в Болкеше. Ее номера характеризуют, как "отдельные комнаты хорошего уровня с собственной ванной комнатой", также подчеркиваются "фантастические возможности для пеших прогулок на открытом воздухе как летом, так и зимой".

В августе 2020 года Нортуг был остановлен полицией за превышение скорости. Спортсмена отправили на медицинское освидетельствование, а в его доме был найден кокаин. В декабре Нортуг приговорен судом Осло к семи месяцам тюремного заключения. Его наказали как за хранение наркотиков, так и нарушение правил дорожного движения, которое, в свою очередь, повлекло также пожизненное лишение прав на вождение.

За 12 лет карьеры Нортуг стал 13-кратным чемпионом мира – достижение, не имеющее аналогов в мужских лыжных гонках. Среди женщин чаще всего – 18 раз – золото чемпионатов мира выигрывала его соотечественница Марит Бьорген (тоже завершила карьеру).

Кроме того, на счету Нортуга три серебряные медали ЧМ, два золота, по одному серебру и бронзы ОИ.

В декабре 2018 года Нортуг объявил о завершении карьеры.