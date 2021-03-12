Федерер снялся с турнира в Дубае

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Вернувшийся на корт после годичной с лишним паузы швейцарский теннисист Роджер Федерер решил не выступать на предстоящем турнире в Дубае.

"Я решил, что лучше вернуться к тренировкам, и в результате решил сняться с турнира в Дубае на следующей неделе", - написал Федерер в твиттере.

На нынешней неделе Федерер провел два матча на турнире в Дохе, они стали первыми после января 2020 года. Тогда он взял вынужденную паузу в карьере в связи с операциями на колене.

В итоге на турнире в Дохе он победил британца Даниэля Эванса, а затем в четвертьфинале уступил грузину Николозу Басилашвили и выбыл из дальнейшей борьбы.

В настоящий момент Федерер занимает шестое место в мировом рейтинге.