Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:34

Федерер снялся с турнира в Дубае

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Вернувшийся на корт после годичной с лишним паузы швейцарский теннисист Роджер Федерер решил не выступать на предстоящем турнире в Дубае.

"Я решил, что лучше вернуться к тренировкам, и в результате решил сняться с турнира в Дубае на следующей неделе", - написал Федерер в твиттере.

На нынешней неделе Федерер провел два матча на турнире в Дохе, они стали первыми после января 2020 года. Тогда он взял вынужденную паузу в карьере в связи с операциями на колене.

В итоге на турнире в Дохе он победил британца Даниэля Эванса, а затем в четвертьфинале уступил грузину Николозу Басилашвили и выбыл из дальнейшей борьбы.

В настоящий момент Федерер занимает шестое место в мировом рейтинге.

теннис Роджер Федерер

Новости по теме

Новости

МЮ и "Милан" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Федерер проиграл Басилашвили в четвертьфинале турнира в Дохе

"Салават Юлаев" выбил "Трактор" из розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ

Теннисист Рублев продолжил серию побед в Дохе, не выходя на корт

Теннисист Рублев продолжил серию побед в Дохе, не выходя на корт

Британец Уайт назвал вымыслом сведения о коронавирусе у Поветкина

"Барселона" проиграла ПСЖ борьбу за выход в четвертьфинал ЛЧ

Федерер выиграл в первом матче после длительной паузы из-за травмы

Федерер выиграл в первом матче после длительной паузы из-за травмы

"Авангард" и московское "Динамо" вышли в 1/4 финала Кубка Гагарина

Томас Бах переизбран президентом Международного олимпийского комитета

Томас Бах переизбран президентом Международного олимпийского комитета

"Порту" в меньшинстве выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов

"Порту" в меньшинстве выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код