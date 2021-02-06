В Италии назвали деревянной дебютную игру Кокорина за "Фиорентину"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Александр Кокорин пока не готов играть в полную силу в Италии, утверждают местные СМИ, комментируя дебютную игру российского футболиста за "Фиорентину". Накануне "Фиорентина" проводила домашний матч чемпионата Италии против "Интера".

"Кокорин делает первые касания мяча, но выглядит деревянным и неготовым", - пишет издание Firenze Post.

Нападающий Кокорин, подписавший контракт с "Фиорентиной" в январе, начал игру в запасе, а на поле вышел на 74-й минуте вместе с защитником Кевином Малку. Эксперты Firenze Post оценили эту двойную замену как "жест отчаяния": к тому моменту "Фиорентина" уступала со счетом 0:2.

За оставшееся время Кокорин коснулся мяча несколько раз, однако не на высоте были и полузащитник, которые должны были снабжать россиянина передачами. До финального свистка счет не изменился.

Ряд СМИ приводит реакцию болельщиков относительно игры Кокорина. Реплики фанатов носят в основном негативный характер. Однако экс-капитан сборной России Роман Широков считает эти мнения, а также мнения экспертов, высказавшихся в подобном ключе, необоснованными.

"Такое ощущение, что вся "Фиорентина" вчера творила на поле, а один Кокорин ничего не смог сделать. Вы делаете выводы об игре по 20 минутам? Вся команда вчера ничего не показала", - приводит слова Широкова "Спорт-Экспресс".

"Кокорин не поторопился с переходом в "Фиорентину". По такой логике можно рассуждать, что "Фиорентина" поторопилась с выходом в серию А. Я верю, что у Александра еще все получится", - отметил Широков.

В настоящий момент "Фиорентина" занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав в 21 матче 22 очка. "Интер" – на первом месте, 47 баллов.