Россиянки не попали в топ-20 по итогам спринта на этапе КМ по биатлону

Лучшей из них стала Акимома с 25-м временем, гонку выиграла норвежка Экхофф

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Норвежка Тириль Экхофф стала победительницей спринтерской гонки, прошедшей в пятницу в чешском Нове-Место в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону.

Дистанцию 7,5 км Экхофф преодолела за 18 минут 11,1 секунды. На двух огневых рубежах она промахнулась один раз, заработав, таким образом, один штрафной круг.

Второе место заняла немка Денизе Херрман (отставание + 6,1 секунды; 0 промахов).

Тройку призеров замкнула итальянка Доротея Вирер (+10,5; 0).

Лучшей из россиянок оказалась Татьяна Акимова - 25-е место. С одним неточным выстрелом она уступила Экхофф 1 минуту 20,4 секунды.

Лариса Куклина - 42-я (+1:34,3; 1), Светлана Миронова - 52-я (+1:48,6; 3), Ульяна Кайшева - 58-я (+1:57,8; 4), Евгения Павлова - 65-я (+2:09,3; 3), Ирина Казакевич (все - Россия) - 81-я (+2:34,8; 4).