Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:07

Российский теннисист Медведев вышел в финал турнира в Марселе

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира категории ATP-250, проходящего в Марселе (Франция).

В субботу в 1/2 финала Медведев встречался с 287-й ракеткой мира, австралийцем Мэттью Эбденом, который ранее победил россиянина Карена Хачанова. Матч не был доигран, так как Эбден из-за травмы бедра снялся при счете 6:4, 3:0 в пользу Медведева.

В решающем поединке Медведев встретится с одним из французов - Уго Умбером или Пьером-Югом Эрбером.

Даниил Медведев является 3-й ракеткой мира.

Призовой фонд соревнования в Марселе составляет более 334 тыс. евро.

теннис Даниил Медведев

Новости по теме

Новости

"Зенит" крупно обыграл "Ахмат" в 22-м туре РПЛ

"Зенит" крупно обыграл "Ахмат" в 22-м туре РПЛ

ЦСКА проиграл "Арсеналу" в чемпионате России по футболу

Большунов победил в масс-старте на Кубке мира в Швейцарии

Большунов победил в масс-старте на Кубке мира в Швейцарии

Капризов оформил первый хет-трик в дебютном сезоне в НХЛ

Допинг в российском спорте

Спортивный суд в Лозанне не разрешил РФ заменить гимн "Катюшей" на ОИ

Россиянки не попали в топ-20 по итогам спринта на этапе КМ по биатлону

Определились все пары четвертьфинала Кубка Гагарина КХЛ

Определились все пары четвертьфинала Кубка Гагарина КХЛ

Хачанов проиграл 287-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Марселе

Автор серии рекордов ЛЧ Холанд признан лучшим игроком недели в турнире

МЮ и "Милан" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код