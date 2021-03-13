Российский теннисист Медведев вышел в финал турнира в Марселе

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира категории ATP-250, проходящего в Марселе (Франция).

В субботу в 1/2 финала Медведев встречался с 287-й ракеткой мира, австралийцем Мэттью Эбденом, который ранее победил россиянина Карена Хачанова. Матч не был доигран, так как Эбден из-за травмы бедра снялся при счете 6:4, 3:0 в пользу Медведева.

В решающем поединке Медведев встретится с одним из французов - Уго Умбером или Пьером-Югом Эрбером.

Даниил Медведев является 3-й ракеткой мира.

Призовой фонд соревнования в Марселе составляет более 334 тыс. евро.