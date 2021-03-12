Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Марселе

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Медведев нанес поражение итальянцу Яннику Синнеру в 1/4 финала турнира категории ATP-250, проходящего в пятницу в Марселе (Франция).

Результат встречи - 6:2, 6:4 в пользу Медведева, который является 3-й ракеткой мира. Синнер в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) занимает 34-ю строчку.

В полуфинале Медведев встретится с 287-й ракеткой мира австралийцем Мэттью Эбденом, который ранее выбил из турнира Карена Хачанова (Россия).

Призовой фонд соревнования составляет более 334 тыс. евро.