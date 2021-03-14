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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:22

Российская лыжница Ступак стала второй в общем зачете Кубка мира

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Россиянка Юлия Ступак заняла итоговое второе место в женском общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2020/21.

Она набрала 1079 очков.

Обладательницей Кубка мира стала американка Джессика Диггинс (1347), третье место заняла шведка Эбба Андерссон (1011).

Программу женского зачета Кубка мира закрыла в воскресенье гонка преследования свободным стилем на 30 км в Швейцарии. Ступак здесь финишировала третьей.

В настоящее время проходит мужская гонка преследования на 50 км. Среди участников – россиянин Александр Большунов, ранее досрочно выигравший общий зачет. Большунов повторил достижение годичной давности.

лыжные гонки

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