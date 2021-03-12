Рублев проиграл в полуфинале теннисного турнира в Дохе

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Теннисист из России Андрей Рублев не смог пробиться в финал турнира серии ATP-250, проходящего в пятницу в Дохе (Катар).

В 1/2 финала Рублев, занимающий 8-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту (13-й номер рейтинга). Результат противостояния - 6:3, 6:3.

Рублев дошел до полуфинала, не сыграв ни одного матча. От участия в первом круге он был освобожден из-за высокого места в рейтинге АТР. А два последующих его соперника - по второму кругу и четвертьфиналу - снялись с турнира.

Соперником Баутисты-Агута станет победитель матча между американцем Тейлором Фрицем (33) и грузином Николозом Басилашвили (42).

Призовой фонд соревнований в Дохе составляет более $890 тыс.