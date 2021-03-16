Россиянка Таталина выиграла золото ЧМ по фристайлу в дисциплине "биг-эйр"

Победа стала первой для россиян на чемпионатах мира

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российская лыжница-фристайлистка Анастасия Таталина стала чемпионкой мира по фристайлу в дисциплине "биг-эйр".

В финале соревнований, проходящих в Аспене (США), Таталина набрала 184,5 балла.

Второе место заняла также представительница России - Лана Прусакова (165,5 баллов). Третье место - китаянка Айлин Гу (161,5).

Для спортсменов из России эта победа стала первой в истории чемпионатов мира.

В связи с решением CAS, запрещающим российским атлетам на чемпионатах мира выступать под официальной символикой страны, сборная на турнире выступала как команда Федерации лыжных видов спорта России под флагом Олимпийского комитета России.

Биг-эйр - дисциплина фристайла, в котором спортсмен выполняет различные трюки после прыжка с большого трамплина.