"Манчестер Сити" и "Реал" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

Российские судьи матча в Англии, в отличие от игроков, не вставали на колено перед стартом игры

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Английский "Манчестер Сити" и испанский "Реал" завоевали путевки в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В ответном матче 1/8 финала соревнования футболисты "Манчестер Сити" на своем поле со счетом 2:0 победили немецкую "Боруссию" (Менхенгладбах), ранее с аналогичным результатом выиграв у этого соперника в гостях.

Голы за "Манчестер Сити" в ответной игре провели Кевин Де Брейне (12-я минута) и Илкай Гюндоган (18).

Матч обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Рефери оказались единственными находившимися на поле, кто перед стартовым свистком не встал на колено в рамках традиционной в Англии акции Black lives matter (Черные жизни имеют значение).

В свою очередь, "Реал" в Мадриде обыграл итальянскую команду "Аталанта" – 3:1 (в первом матче успех также сопутствовал "Реалу" – 1:0).

В составе мадридского клуба в ответной игре мячи забили Карим Бензема (34), Серхио Рамос (60, с пенальти), Марко Асенсио (84). Автор гола у "Аталанты" – Луис Мурьель (83).

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных, на поле он вышел на 84-й минуте.