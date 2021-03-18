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Федерация легкой атлетики Москвы отозвала иск к ВФЛА

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Федерация легкой атлетики Москвы отказалась от претензий по выборам президента и членов исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики, которые состоялись в ноябре 2020 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВФЛА.

"Федерация легкой атлетики Москвы отозвала свой иск", - заявил собеседник агентства.

Ранее Федерация легкой атлетики Москвы через суд потребовала признать недействительными выборы президента и членов президиума ВФЛА.

18 марта состоялось заседание суда по иску.

20 ноября 2020 года делегаты отчетно-выборной конференции ВФЛА избрали президентом организации Петра Иванова. Позже он был назначен заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Учитывая санкции Спортивного арбитражного суда, наложенные на российский спорт на два года, Иванов сложил полномочия главы ВФЛА, управление федерацией передано первому вице-президенту Ирине Приваловой.

легкая атлетика ВФЛА

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