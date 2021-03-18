Футболист "Чертаново", избивший юниора "Локомотива" дисквалифицирован на полгода

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал на шесть месяцев футболиста "Чертаново" Никиту Салтыкова, который избил игрока "Локомотива" Максима Шнапцева после матча Юношеской футбольной лиги.

"КДК РФС с учетом установленных обстоятельств принял решение дисквалифицировать футболиста Никиту Салтыкова за данные неправомерные действия в отношении игрока соперника на шесть месяцев, из которых четыре месяца он должен будет отбыть реальную дисквалификацию и два месяца дисквалификации останется условной спортивной санкцией, также он был оштрафован на 15 тысяч рублей", - цитирует пресс-служба РФС председателя КДК Артура Григорьянца.

Отмечается, что Салтыков, а также руководство ФК "Чертаново" на заседании принесло извинение Шнапцеву, его родителям, а также ФК "Локомотив".

При этом "Локомотив" оштрафован на 50 тысяч рублей за необеспечение безопасности на матче.

13 марта после окончания матча ЮФЛ-2 "Локомотив" - "Чертаново" в подтрибунном помещении произошел конфликт между футболистами, в результате которого Салтыков напал на Шнапцева, который получил черепно-мозговую травму.

КДК РФС установил, "что массовой драки по смыслу Дисциплинарного регламента РФС после матча в подтрибунном помещении между игроками двух команд не было".