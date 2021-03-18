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Футболист "Чертаново", избивший юниора "Локомотива" дисквалифицирован на полгода

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал на шесть месяцев футболиста "Чертаново" Никиту Салтыкова, который избил игрока "Локомотива" Максима Шнапцева после матча Юношеской футбольной лиги.

СпортФутболисты "Чертаново" избили игрока "Локомотива" после матча Юношеской лигиЧитать подробнее

"КДК РФС с учетом установленных обстоятельств принял решение дисквалифицировать футболиста Никиту Салтыкова за данные неправомерные действия в отношении игрока соперника на шесть месяцев, из которых четыре месяца он должен будет отбыть реальную дисквалификацию и два месяца дисквалификации останется условной спортивной санкцией, также он был оштрафован на 15 тысяч рублей", - цитирует пресс-служба РФС председателя КДК Артура Григорьянца.

Отмечается, что Салтыков, а также руководство ФК "Чертаново" на заседании принесло извинение Шнапцеву, его родителям, а также ФК "Локомотив".

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При этом "Локомотив" оштрафован на 50 тысяч рублей за необеспечение безопасности на матче.

13 марта после окончания матча ЮФЛ-2 "Локомотив" - "Чертаново" в подтрибунном помещении произошел конфликт между футболистами, в результате которого Салтыков напал на Шнапцева, который получил черепно-мозговую травму.

КДК РФС установил, "что массовой драки по смыслу Дисциплинарного регламента РФС после матча в подтрибунном помещении между игроками двух команд не было".

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