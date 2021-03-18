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"Динамо" в большинстве победило "Краснодар" в матче РПЛ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" нанесло поражение "Краснодару" в выездном матче 23-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Динамо", которое по ходу матча уступало в два мяча.

"Краснодар" обеспечил себе преимущество после голов Вильена (12-я минута) и Юрия Газинского (52). При этом на 18-й минуте в составе хозяев был удален получивший вторую желтую карточку Кайо.

После этого на 58-й минуте динамовец Даниил Фомин сократил отставание своей команды в счете, а на 66-й и 80-й минутах его партнер по команде Константин Тюкавин сравнял счет и забил победный мяч.

Теперь у "Динамо" 39 очков, команда занимает пятое место в турнирной таблице. "Краснодар" – на девятой строчке, 34 балла.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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