"Спартак" забил пять мячей в ворота "Урала" в матче РПЛ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 5:1 нанесли поражение екатеринбургскому "Уралу" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

В составе "Спартака" по два гола провели Джордан Ларссон (12-я и 57-я минуты) и Александр Соболев (45+2, 90+7, оба - с пенальти), один - Квинси Промес (26).

В составе "Урала" на 55-й минуте пенальти реализовал Эрик Бикфалви.

Благодаря победе, "Спартак" набрал 44 очка и закрепился на втором месте в турнирной таблице. На четыре очка он отстает от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург), на четыре балла опережает идущие вслед за ним московские "Локомотив" и ЦСКА.