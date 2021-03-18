"Бавария" и "Челси" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Футболист "Баварии" Роберт Левандовски (в красном) реализовал пенальти в ответном матче Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Футболисты немецкой "Баварии" и английского "Челси" завоевали путевки в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

По сумме встреч в рамках 1/8 финала турнира они прошли итальянский "Лацио" и испанский "Атлетико" соответственно.

"Бавария" в ответном матче на своем поле выиграла у "Лацио" со счетом 2:1 (результат первой встречи – 4:1 в ее же пользу).

Голы провели Роберт Левандовски (33-я минута, с пенальти) и Эрик Шупо-Мотинг (73). Автор гола в составе "Лацио" – Марко Пароло (82).

Что касается "Челси", он дома взял верх над "Атлетико" со счетом 2:0.

На 34-й минуте в составе лондонского клуба отличился Хаким Зиеш, на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте – Эмерсон.

Гости доигрывали матч в меньшинстве: на 81-й минуте красная карточка была предъявлена Стефану Савичу.

В первой игре также победил "Челси" (1:0).

Таким образом, стали известны все участники четвертьфинальной стадии. Помимо "Челси" и "Баварии", это "Манчестер Сити", "Ливерпуль" (оба - Англия), "Порту" (Португалия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Реал" (Испания).

Состав четвертьфинальных пар определится 19 марта на жеребьевке.