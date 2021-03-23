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Двукратный чемпион мира в ММА Хадзиев погиб в результате драки в Моздоке

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту убийства и покушения на убийство в одном из ресторанов Моздока (Северная Осетия), сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике Северная Осетия.

По версии следствия, в ночь на 23 марта в одном из ресторанов Моздока неизвестный в ходе драки ранил ножом двум посетителям. Один из них скончался в реанимации Моздокской районной больницы, второй в тяжелом состоянии находится в реанимации, однако его жизни ничего не угрожает.

Погибший - двукратный чемпион мира в ММА по версии FCF (вид смешанных единоборств) Алан Хадзиев. Свои соболезнования в инстаграме выразил бывший и.о. главы администрации Моздокского района Северной Осетии Олег Хабалов.

"Какой парень был! Вчера ещё общался с ним... Как же так? Соболезную всем родным, да и всем нам соболезную! Ещё много хорошего мог сделать!" – написал он.

В сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по республике Северная Осетия также говорится, что "по факту убийства и покушения на убийство двух местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 - п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц)".

Обстоятельства преступления устанавливаются.

ММА смешанные единоборства

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