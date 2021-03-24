Игроков "Тамбова" заподозрили в участии в ставках на свои матчи

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз получил информацию о причастности нескольких игроков "Тамбова" в манипуляции результатами матчей с их участием. В связи с этим, РФС начал свое расследование

"В ходе работы по противодействию договорным матчам от системы раннего предупреждения получена информация, требующая проверки, о возможных манипуляциях некоторых игроков ФК "Тамбов" по изменению хода ряда матчей. Сейчас ведется проверка", - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

В среду "Спорт-Экспресс", ссылаясь на источники, сообщил, что под подозрение попали мартовские матчи "Тамбова" против" "Краснодара" ("Тамбов" проиграл со счетом 0:4) и "Сочи" (0:5) в РПЛ. По информации издания, соответствующая информация предварительно попала от букмекеров, согласно которым футболисты делали ставки на результаты матчей своей команды.

Между тем, главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин объяснил крупные поражения команды от "Краснодара" и "Сочи" следствием объективных причин, то есть разницей в классе.

"Это предположения. После игры с "Ротором" тоже были обвинения в адрес некоторых футболистов. Объективно — и "Краснодар" сильнее, и "Сочи" тоже. Как я могу поверить? Пацаны приехали играть. Моя задача — слепить команду. Вдруг это выдумка чья-то", — приводит "Спорт-Экспресс" слова Первушина.

Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем "Тамбов" может быть исключен из числа участников текущего чемпионата России по футболу, часть игроков грозила бойкотировать матчи. В частности, клуб задолжал ряду игрокам выплаты по заработной плате. РПЛ оказала финансовую помощь клубу и он доиграет текущий сезон.