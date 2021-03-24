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СКА победил "Динамо" и упрочил преимущество в серии плей-офф КХЛ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Петербургский СКА обыграл московское "Динамо" в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Встреча, проходившая в Москве в среду, завершилась поражением хозяев со счетом 1:3 (0:0, 0:2, 1:1). Шайбы за СКА забросили Владимир Ткачев (25-я минута, в большинстве), Йоонас Кемппайнен (35, в большинстве) и Артем Швец-Роговой (58).

На последней минуте динамовцы сняли вратаря и вывели шестого игрока. Это закончилось взятием ворот СКА. Гол забил Иван Игумнов (60).

Счет в серии до четырех побед - 3-1 в пользу СКА.

Следующий матч пройдет в Петербурге, игра запланирована на 26 марта.

хоккей КХЛ

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