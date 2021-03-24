"Металлург" сравнял счет в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с "Авангардом"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" нанесли поражение омскому "Авангарду" в очередном матче серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи, прошедшей в Магнитогорске, - 7:1 (2:1, 2:0, 3:0) в пользу "Металлурга".

В составе хозяев голы провели Григорий Дронов (7-я минута), Бек Тэйлор (15, в большинстве), Сергей Плотников (29, в большинстве; 49), Деннис Расмуссен (36, в большинстве), Данила Юров (56), Филип Хольм (58, в меньшинстве).

В составе "Авангарда" шайбу забросил Клим Костин (16).

Таким образом, счет в серии до четырех побед в этой паре сравнялся – 2-2. Следующий матч пройдет 26 марта в подмосковной Балашихе, где "Авангард" в последнее время проводит домашние встречи.