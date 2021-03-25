Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российские фигуристы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский заняли первое место в короткой программе соревнования спортивных пар на стартовавшем в среду в Стокгольме чемпионате мира.

За свой прокат они получили 80,16 балла.

Второе место заняла китайская пара Суй Вэньцзин/Хань Цун (77,62), третье – россияне Анастасия Мишина|Александр Галлямов (75,79).

Кроме того, четвертое место заняла российская пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов (71,46).

Произвольная программа пройдет в четверг.

Ранее в среду короткую программу в женском одиночном катании выиграла россиянка Анна Щербакова, а третьей стала ее соотечественница Елизавета Туктамышева.

После решения CAS, запрещающего российским спортсменам на ЧМ и ОИ выступать под официальной символикой РФ, отечественные фигуристы выступают под флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), а сборная России называется FSFR (Figure Skating Federation of Russia). В свою очередь, гимн РФ на чемпионате мира в Швеции заменит фрагмент из концерта 1 для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.