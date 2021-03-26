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Финал Кубка мира по лыжным гонкам-2021/22 пройдет в Тюмени

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Финал Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22 пройдет в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" в Тюмени, сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Финал Кубка мира пройдет в Тюмени. Будем готовиться спокойно, у нас есть время", - сказала Вяльбе на пресс-конференции в Тюмени в пятницу.

В пресс-службе областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования "Интерфаксу" сообщили, что заключительная стадия соревнования пройдет в конце марта 2022 года.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). По решению CAS, Россия не может в течение двух лет претендовать на проведение у себя чемпионатов мира и Олимпийских игр. Таким образом, Кубок мира не попадает под ограничения, наложенные CAS на российский спорт.

лыжные гонки

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