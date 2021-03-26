Россияне стали победителями Кубка мира по самбо "Мемориал Харлампиева"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Представители 16 стран приняли участие в Кубке мира по самбо "Мемориал Харлампиева", который завершился в пятницу в Москве.

Соревнование стартовало в четверг. Российские самбисты победили в командных зачетах в соревновании мужчин, женщин и по боевому самбо.

"Несмотря на многочисленные ограничения и закрытые границы, нам удалось провести столь важный турнир по самбо как Кубок мира "Мемориал Харлампиева", собравший атлетов из 16 стран. Это стало возможно благодаря объединенным усилиями членов FIAS, Всероссийской федерации самбо и нашего генерального партнера - компании "Роснефть", - сказал "Интерфаксу" президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков.

В активе российских самбистов 12 золотых медалей, завоеванных за два дня соревнования.

На втором месте в командном зачете сборная Узбекистана, на третьем – Киргизстана.

В женском зачете также первое место заняла российская команда. Представительницы Казахстана стали вторыми, а белорусские самбистки – третьими.

В боевом самбо лучший результат показала сборная России. На второй строчке – команда Казахстана, на третьем – сборная Узбекистана.