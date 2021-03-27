Жирков выйдет в стартовом составе сборной России на матч со Словенией

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении.

С первых минут на поле в составе сборной России будут присутствовать следующие игроки: Антон Шунин, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Марио Фернандес, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Александр Головин, Рифат Жемалетдинов, Артем Дзюба.

Игра пройдет в Сочи на стадионе "Фишт" субботу и стартует в 17:00 мск. "Интерфакс" ведет текстовую трансляцию.

Это будет матч второго тура отборочного этапа. В первом туре Россия в гостях со счетом 3:1 обыграла Мальту, а Словения на своем поле победила Хорватию – 1:0.