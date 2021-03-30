Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:07

Словакия - Россия. Онлайн

Сборная России по футболу проводит очередной матч в рамках отбора на ЧМ-2022

Словакия - Россия. Онлайн
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Сборная России пока лидирует в своей группе

9'

Интересная выходка. Словак Иван Шранц сбил у лицевой линии наших ворот Георгия Джикию, взял мяч и установил его углового флажка. Но нет, пришлось вернуть мяч нашим

7'

Наши в атаке. Отчаянно цеплялся за мяч Дзюба, но сбил с ног соперника

6'

Дзюба уже сегодня может стать рекордсменом сборной России по числу голов за нее. Пока он забил 29 мячей, что на один меньше чем у нынешнего рекордсмена Александра Кержакова

4'

Забыл представиться: меня зовут Владимир Нардин (вдруг вам и это интересно?)

3'

Перспективная атака была у Словакии на правом фланге. Последовал острый прострел во вратарскую. Нашим повезло, что до мяча никто не дотянулся

2'

Головин опасно пробил через стенку. Вратарь, впрочемЮ догадался, что мяч летит мимо ворот, поэтому и прыгать за ним не стал.

2'

Расстояние до ворот приличное, но словаки выстроили стенку

1'

Уже на первой минуте сборная России зарабатывает право на штрафной. Сбит Кузяев.

1'

Главный судья матча, если кому интересно, испанец Карлос Дель Серро Гранде 

1'

Матч начался! Желаем успехов сборной России!

Команды выходят на поле!

Сейчас вообще большой футбольный вечер

Красивое небо, ничего не скажешь

 Между прочим, Кипр сейчас обыграл Словению - 1:0.

Состав сборной России по футболу

Особо отличился Дзюба

В предыдущих отбора Россия в гостях обыграла Мальту (3:1), а дома тоже обыграла, Но Словению (2:1). Что касается Словакии, то она в гостях сыграла вничью с Кипром (0:0), в гостях - с Мальтой (2:2).

Игра пройдет в Словакии сегодня и стартует в 21:45 по московскому времени

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Словакии и России.

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

футбол ЧМ-2022

Новости по теме

Новости

Дзюбу признали в ФИФА самым ярким игроком отбора на ЧМ-2022

Дзюбу признали в ФИФА самым ярким игроком отбора на ЧМ-2022

Лукин покинул пост главы Паралимпийского комитета России из-за санкций CAS

Лукин покинул пост главы Паралимпийского комитета России из-за санкций CAS

Российские футболисты проиграли французам на молодежном ЧЕ-2021

Поветкин проиграл Уайту и лишился титула временного чемпиона WBC

Поветкин проиграл Уайту и лишился титула временного чемпиона WBC

Россияне Синицина и Кацалапов выиграли золото ЧМ по фигурному катанию

Россияне Синицина и Кацалапов выиграли золото ЧМ по фигурному катанию

Российский боксер Тищенко проиграл Мчуну в поединке за пояс WBC Silver

Сборная России победила Словению в отборочном матче ЧМ-2022

Сборная России победила Словению в отборочном матче ЧМ-2022

Россия - Словения. Онлайн

Россия - Словения. Онлайн

Оскар Де Ла Хойя объявил о возвращении в бокс

Оскар Де Ла Хойя объявил о возвращении в бокс

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код