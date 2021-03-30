Словакия - Россия. Онлайн
Сборная России по футболу проводит очередной матч в рамках отбора на ЧМ-2022
Сборная России пока лидирует в своей группе
Интересная выходка. Словак Иван Шранц сбил у лицевой линии наших ворот Георгия Джикию, взял мяч и установил его углового флажка. Но нет, пришлось вернуть мяч нашим
Наши в атаке. Отчаянно цеплялся за мяч Дзюба, но сбил с ног соперника
Дзюба уже сегодня может стать рекордсменом сборной России по числу голов за нее. Пока он забил 29 мячей, что на один меньше чем у нынешнего рекордсмена Александра Кержакова
Забыл представиться: меня зовут Владимир Нардин (вдруг вам и это интересно?)
Перспективная атака была у Словакии на правом фланге. Последовал острый прострел во вратарскую. Нашим повезло, что до мяча никто не дотянулся
Головин опасно пробил через стенку. Вратарь, впрочемЮ догадался, что мяч летит мимо ворот, поэтому и прыгать за ним не стал.
Расстояние до ворот приличное, но словаки выстроили стенку
Уже на первой минуте сборная России зарабатывает право на штрафной. Сбит Кузяев.
Главный судья матча, если кому интересно, испанец Карлос Дель Серро Гранде
Матч начался! Желаем успехов сборной России!
Команды выходят на поле!
Сейчас вообще большой футбольный вечер
🔔 Сербы побеждают в Баку, Кипр наносит поражение Словении ✔️— УЕФА (@UEFAcom_ru) March 30, 2021
Онлайн матчей вторника 👉 https://t.co/lYPesSiAsK
⌚️ Время - СЕТ#ЧМ2022 pic.twitter.com/4GrgqH6zwb
Красивое небо, ничего не скажешь
Небо над Трнавой 🌌 pic.twitter.com/hSRebO6BnA— Сборная России (@TeamRussia) March 30, 2021
Между прочим, Кипр сейчас обыграл Словению - 1:0.
Состав сборной России по футболу
Против Словакии начнём таким составом 🇷🇺— Сборная России (@TeamRussia) March 30, 2021
⠀#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/uxK4APADHc
Особо отличился Дзюба
Дзюбу признали в ФИФА самым ярким игроком отбора на ЧМ-2022— Интерфакс (@interfax_news) March 30, 2021
https://t.co/uDTQkrusRp
В предыдущих отбора Россия в гостях обыграла Мальту (3:1), а дома тоже обыграла, Но Словению (2:1). Что касается Словакии, то она в гостях сыграла вничью с Кипром (0:0), в гостях - с Мальтой (2:2).
Игра пройдет в Словакии сегодня и стартует в 21:45 по московскому времени
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Словакии и России.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!