Дзюбу признали в ФИФА самым ярким игроком отбора на ЧМ-2022

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба набрал наибольшее число голосов в опросе ФИФА на звание самого яркого игрока на старте отборочной кампании чемпионата мира-2022.

В опросе, который ФИФА организовала в своем твиттере, Дзюба получил 43,1% голосов.

Второе место занял серб Александар Митрович (30,4%), третье – черногорец Стеван Йоветич (17,8%), четвертое – австриец Саша Калайджич (8,7%).

На прошлой неделе сборная России провела первые два матча в рамках отбора на ЧМ-2022. Сначала россияне в гостях победили Мальту со счетом 3:1 (Дзюба забил 1 мяч), после этого в гостях – Словению со счетом 2:1 (автор обоих голов в составе сборной России – Дзюба).

Во вторник россияне в гостях сыграют со Словакией.