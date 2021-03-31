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Федор Смолов стал учредителем в компании-застройщике

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов стал владельцем 3% акций ООО "Специализированный застройщик "Прогресс", следует из данных "СПАРК-Интерфакс".

Также 3 % акций застройщика приобрел агент футболиста Герман Ткаченко.

Смолов стал игроком "Локомотива" летом 2018 года. До этого он выступал за ФК "Краснодар", московское "Динамо", голландский "Фейеноорд", махачкалинский "Анжи" и екатеринбургский "Урал". Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в испанской "Сельте", в составе которой про вел по голу "Реалу" и "Барселоне".

Смолов участвовал на домашнем чемпионате мира-2018. Он стал антигероем эпизода, который выбил из турнира сборную России: Смолов не реализовал пенальти в серии 11-метровых ударов, мягко пробив по воротам, в четвертьфинале с Хорватией.

футбол Федор Смолов

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