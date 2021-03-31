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Разгром от Дании выбил сборную России из молодежного ЧЕ по футболу

Разгром от Дании выбил сборную России из молодежного ЧЕ по футболу
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Футболисты молодежной сборной России потерпели поражение от сверстников из команды Дании в третьем туре чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года.

Матч, проходивший в венгерском городе Сомбатхей, завершился со счетом 3:0. В составе сборной Дании отличились Якоб Бруун Ларсен (10-я минута), Андерс Дрейер (11) и Карло Хольсе (90).

В параллельном матче группы C Франция одержала победу над Исландией со счетом 2:0. Победу французам принесли голы Маттео Гендузи (17) и Одсонна Эдуарда (38).

Сборная России заняла в группе C третье место, набрав три очка, и не смогла пройти в плей-офф турнира. Из группы C в плей-офф вышли Дания и Франция, которые заняли первое и второе место, набрав девять и шесть очков, соответственно. Замкнула таблицу группы Исландия, которая в трех матчах не смогла набрать ни одного очка.

Турнирный путь россиян на ЧЕ-2021

Российская команда под руководством Михаила Галактионова начала выступление на турнире с крупной победы над Исландией - 4:1. Причем уже после первого тайма сборная России вела 3:0.

Во втором матче российская команда потерпела поражение от Франции - 0:2, пропустив оба гола с пенальти.

К третьему туру сборная России сохраняла шансы на выход в плей-офф, однако провальный старт в матче против датчан резко свел их к минимуму.

Что было раньше

Ранее сборная России участвовала в финальной части турнира три раза: в 1994 и 1998 годах доходила до четвертьфинала, в 2013 году не смогла пробиться в плей-офф, заняв четвертое место в группе.

Между тем, сборная СССР три раза становилась победителем ЧЕ.

Молодежный ЧЕ-2021 проходит в Венгрии и Словении, участие в финальной стадии принимают 16 сборных. Игры групповой стадии проходили с 24 по 31 марта, матчи плей-офф пройдут с 31 мая по 6 июня. В плей-офф выходят по две лучшие сборные каждой из групп.

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