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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:07

Названы соперницы сборной России по гандболу на ОИ в Токио

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU -Международная федерация гандбола (IHF) провела в четверг в Швейцарии жеребьевку женского и мужского олимпийских турниров, которые пройдут в рамках Игр в Токио.

Как сообщает пресс-служба организации, женская сборная России, квалифицировавшая на Олимпиаду, попала в группу В. Ее соперниками стали Испания, Венгрия, Швеция, Франция, Бразилия.

Женская сборная России – действующий чемпион Олимпиады. Мужская сборная на Игры не пробилась.

Олимпиада в Токио должна была пройти летом прошлого года, однако из-за пандемии коронавируса она перенесена на лето нынешнего года. Российские спортсмены из-за санкций CAS выступят под нейтральным флагом. Гимн РФ, равно как и иная государственная символика, будет под запретом.

гандбол

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