Глава центра заявил о целях Трусовой вернуться от Плющенко к Тутберидзе

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный директор Центра спорта и образования "Самбо-70", объединяющего дисциплины по разным видам спорта, Ренат Лайшев заявил, что фигуристка Александра Трусова вернется к группе тренера Этери Тутберидзе.

"Мы живем школой, детьми и участвуем в 26 видах спорта. А Рудковская и Плющенко живут слухами и скандалами. Они взяли к себе Сашу Трусову и вокруг этого прыгают. Хотя Трусова пообещала мне, что скоро придет обратно в школу (в "Самбо-70", где базируется группа Тутберидзе – ИФ)", - приводит слова Лайшева "Чемпионат".

"Правильно сделает, что вернется, - считает Лайшев. - Она встанет на свое место, и будет заниматься делом, которым ей и нужно заниматься. Тем более у неё отец мастер спорта по самбо, которого я очень хорошо знаю".

Между тем, супруга Плющенко, Яна Рудковская не подтвердила сведения, изложенные Лайшевым.

"У Саши (Трусовой) тренировка. Я сейчас смотрю, как она катается. У меня такой информации нет", - цитирует Рудковскую "Спорт-Экспресс".

Весной 2020 года сообщалось, что Александра Трусова покинула группу тренера Этери Тутберидзе и перешла к Евгению Плющенко. Сообщалось о холодном отношении, которое прочувствовала спортсменка в свой адрес со стороны Тутберидзе. Ситуация усугубилась тем, что тренер в тот период время находилась в США и не всегда выходила на связь с ученицами.

В марте нынешнего года сообщалось о решении вернуться к Тутберидзе другой ранее ушедшей к Плющенко фигуристки Алены Косторной.

В декабре 2019 года сообщалось о конфликте между Тутберидзе и Плющенко. Так, Тутберидзе обвинила Плющенко в попытках переменить к себе ее подопечную, олимпийскую чемпионку Алину Загитову. В ответ Плющенко отметил, что Тутберидзе сама переманивает к себе уже сложившихся фигуристов.