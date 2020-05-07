Плющенко рассказал об обстоятельствах перехода к нему Трусовой

Евгений Плющенко Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион в фигурном катании Евгений Плющенко заявил, что о переходе в его академию Евгении Трусовой от тренера Этери Тутберидзе стало ясно уже давно.

"Достаточно давно. Мы не говорили об этом, но это взвешенное решение, и Саши как спортсмена, и Сережи (Розанова – ИФ) как тренера", - приводит слова Плющенко Sport 24.

"Мы не с бухты-барахты решили. Все уже достаточно взрослые люди, Саше уже в июне исполняется 16 лет. Конечно, за нее все будут подписывать родители. Но мне кажется, сам спортсмен вправе решить, где ей удобнее тренироваться. Думаю, федерация также нас поддержит и даст разрешение, чтобы сотрудничать с Сашей и Сережей", - сказал Плющенко.

Он подчеркнул, что инициатива перехода принадлежит самой фигуристке.

"Инициатива сугубо спортсмена! Никто никого не подгонял и не переманивал у других тренеров и школ", - отметил Плющенко.

"Мы сейчас готовим документы для оформления перехода в московскую федерацию, федерацию фигурного катания России и САМБО-70, где числилась и на сегодняшний день числится Саша Трусова. В общем, сейчас официально занимаемся, как и положено, документами. Единственное, сейчас мы их подписываем, готовим, а когда закончится карантин — подадим их", - заявил российский фигурист.

Накануне сообщалось, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова покинула группу тренера Этери Тутберидзе и перешла к Евгению Плющенко. Сообщалось о холодном отношении, которое прочувствовала спортсменка в свой адрес со стороны Тутберидзе. Ситуация усугубилась тем, что тренер в настоящее время находится в США и не всегда выходит на связь с ученицами.