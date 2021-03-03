Фигуристка Косторная захотела вернуться от Плющенко к Тутберидзе

Фигуристка Алена Косторная Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Генеральный директор Центра спорта и образования "Самбо-70", объединяющего дисциплины по разным видам спорта, Ренат Лайшев подтвердил сведения о желании фигуристки Алены Косторной перейти от группы тренера Евгения Плющенко обратно к Этери Тутберидзе.

"Разговоры о возвращении Косторной в нашу школу имеют под собой основания, неизвестно, случится это или нет. Желание такое есть, мы будем только рады. Желание исходит от Алёны", - приводит слова Лайшева "Чемпионат".

"На меня она не выходила, они всё решают с Этери Георгиевной. Как Тутбердзе решит, так всё и будет. А я, как руководитель организации, буду только рад, если девочки будут воссоединяться. Мы, как те родители, которые радуются своим детям", - сказал гендиректор центра.

Между тем, заслуженный тренер России Татьяна Тарасова считает, что в данной ситуации все зависит от Тутберидзе.

"Если это не фейк, конечно! Но я могу сказать так: вернется ли Косторная обратно, будет решать только Тутберидзе!" - приводит слова Тарасовой "Спорт-Экспресс".

В свою очередь, трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Ирина Роднина считает: "Главное, чтобы Алёна не металась сама: то здесь попробую, то там".

"Ей надо понять, что она в том техническом состоянии, где всё зависит от её работы и настроя, а не от тренера. А то, что она меняет тренеров, как перчатки. Надо понимать, может, не только в тренере проблема, может, в ней самой? Может, для Жени Плющенко и хорошо, что она ушла? Но мы этого не знаем, можем только рассуждать", - приводит слова Родниной "Чемпионат".

Чемпионка Европы по фигурному катанию среди одиночниц Алена Косторная покинула группу Тутберидзе летом 2020 года. Прекращение сотрудничества тренер объяснила условиями, которые поставила перед ней фигуристка.

В декабре 2019 года сообщалось о конфликте между Тутберидзе и Плющенко. Так, Тутберидзе обвинила Плющенко в попытках переменить к себе ее подопечную, олимпийскую чемпионку Алину Загитову. В ответ Плющенко отметил, что Тутберидзе сама переманивает к себе уже сложившихся фигуристов.