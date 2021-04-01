"Нью-Джерси" выставил российского хоккеиста Гусева на драфт отказов

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" Никита Гусев выставлен на драфт отказов, сообщается на сайте ХК.

Соответствующую опцию клуб осуществил в четверг.

В нынешнем сезоне Гусев принял участие в 20 матчах "Нью-Джерси" из 34, в которых набрал 5 (2+3 по системе "гол+пас") очка.

В предыдущем, дебютном для него сезоне в НХЛ, россиянин сыграл в 66 матчах, набрав 44 (13+31) очка.

В составе сборной России 28-летний Никита Гусев выиграл Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.