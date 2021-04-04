Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:07

ЦСКА победил "Тамбов" в матче Российской премьер-лиги

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА одержали гостевую победу 2:1 над клубом "Тамбов" в матче 24-го тура Тинькофф Российская премьер-лига.

Игра прошла в воскресенье в Саранске на "домашнем" стадионе тамбовского клуба.

Все три мяча были забиты с 11-метровой отметки. На 15-й минуте тамбовчане вышли вперед благодаря голу Артема Архипова, на 26-й минуте Никола Влашич сравнял счет, а на 52-й Саломон Рондон вывел армейцев вперед. На 64-й минуте Влашич вновь исполнял 11-метровый, но голкипер "Тамбова" Виталий Сычёв отразил удар хорвата.

После 24 туров ЦСКА с 43 очками занимает четвертое промежуточное место, "Тамбов" замыкает турнирную таблицу с 13 очками.

В следующем туре "Тамбов" 10 апреля в гостях сыграет с подмосковными "Химками", ЦСКА 12 апреля примет волгоградский "Ротор".

футбол РПЛ ЦСКА Тамбов

Новости по теме

Новости

ЦСКА обыграл СКА в матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ

ЦСКА обыграл СКА в матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ

Рахимов покинул пост главного тренера "Уфы" после разгрома от "Динамо"

Главный тренер "Краснодара" Мусаев объявил о своей отставке

Макгрегор анонсировал бой с Порье на 10 июля

Макгрегор анонсировал бой с Порье на 10 июля

ЦСКА победил СКА в первом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ

Большунов выиграл все свои старты на чемпионате России-2021

Большунов выиграл все свои старты на чемпионате России-2021

Глава центра заявил о целях Трусовой вернуться от Плющенко к Тутберидзе

Южная Корея сообщила МОК о намерении провести ОИ-2032 совместно с КНДР

Разгром от Дании выбил сборную России из молодежного ЧЕ по футболу

Разгром от Дании выбил сборную России из молодежного ЧЕ по футболу

УЕФА снял ограничения по числу зрителей на своих турнирах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код