ЦСКА победил "Тамбов" в матче Российской премьер-лиги

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА одержали гостевую победу 2:1 над клубом "Тамбов" в матче 24-го тура Тинькофф Российская премьер-лига.

Игра прошла в воскресенье в Саранске на "домашнем" стадионе тамбовского клуба.

Все три мяча были забиты с 11-метровой отметки. На 15-й минуте тамбовчане вышли вперед благодаря голу Артема Архипова, на 26-й минуте Никола Влашич сравнял счет, а на 52-й Саломон Рондон вывел армейцев вперед. На 64-й минуте Влашич вновь исполнял 11-метровый, но голкипер "Тамбова" Виталий Сычёв отразил удар хорвата.

После 24 туров ЦСКА с 43 очками занимает четвертое промежуточное место, "Тамбов" замыкает турнирную таблицу с 13 очками.

В следующем туре "Тамбов" 10 апреля в гостях сыграет с подмосковными "Химками", ЦСКА 12 апреля примет волгоградский "Ротор".