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"Урал" победил тульский "Арсенал" в 24-м туре РПЛ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Урала" в Екатеринбурге победили со счетом 2:0 тульский "Арсенал" в матче 24-го тура Тинькофф Российская премьер-лига.

Уже в самом начале матча гости могли выйти вперед, но вратарь "Урала" Ярослав Годзюр отбил удар Владислава Пантелеева с пенальти. На 13-й минуте Павел Погребняк забил первый гол в составе хозяев поля, а на 85-й Рамазан Гаджимурадов в дебютном матче отметился первым голом за екатеринбуржцев.

После 24 туров "Урал" с 29 очками занимает 12-е место, "Арсенал" по-прежнему располагается на 14-м месте (17 очков).

В 25-м туре обе команды сыграют 11 апреля: "Урал" с "Динамо" в Москве, "Арсенал" в Туле примет "Краснодар".

футбол Урал Арсенал РПЛ

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