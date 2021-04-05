"Милан" продлил контракт с Ибрагимовичем на год

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Милан" согласился продлить на год контракт со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем, сообщает TuttoMercatoWeb.

По его сведениям, переговоры между ними проходили последние несколько недель, и несколько дней назад стороны пришли к соглашению. О продлении контракта клуб объявит в ближайшее время.

Переговоры о деталях - бонусах и других выплатах спортсмену в рамках контракта еще ведутся, утверждает TMW.

Предыдущий контракт "Милана" с Ибрагимовичем действует до 30 июня 2021 года

Ибрагимович вернулся в "Милан" в декабре 2019 года. До этого он уже играл за "Милан" и по разу выиграл с ним чемпионат (2010/11) и Суперкубок Италии (2011).

Ибрагимович - один из самых титулованных футболистов мира. После того, как в 2001 году Ибрагимович покинул свой первый клуб - шведский "Мальме", он становился чемпионом почти всех стран, за клубы которых играл. Он - четырехкратный чемпион Франции в составе ПСЖ, четырехкратный чемпион Италии в составе миланского "Интера" (три раза) и "Милана" (один раз), двукратный чемпион Нидерландов в составе амстердамского "Аякса", чемпион Испании в составе "Барселоны". В составе "Манчестера Юнайтед" чемпионат Англии он не выигрывал, зато стал победителем Лиги Европы УЕФА. Лишь в американском "Лос-Анджелес Гэлакси" Ибрагимович обошелся без трофеев.

С 2001 года Ибрагимович выступает за сборную Швеции и является лучшим бомбардиром в истории команды (62 мяча в 116 матчах).