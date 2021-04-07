Четыре очка Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Питтсбургом" в НХЛ
Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" забросили восемь шайб в ворота "Питтсбурга" в матче очередного тура регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Результат встречи, прошедшей в Нью-Йорке, - 8:4 (4:1, 1:1, 3:2) в пользу хозяев.
Самым результативным игроком матча стал российский нападающий "Рейнджес" Артемий Панарин, набравший 4 (1+3 по системе "гол+пас") очка. 2 (1+1) балла результативности набрал его соотечественник и партнер по команде нападающий Павел Бучневич.