Отобравший у россиянина Яна пояс UFC Стерлинг отказался от реванша

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг заявил, что отказался проводить бой-реванш с россиянином Петром Яном, которого он лишил чемпионского пояса.

"На самом деле через неделю после боя меня попросили драться 15 мая. Но да, мне пришлось отказаться от этого", - приводит слова Стерлинга MMA News.

По словам спортсмена, у него всплыли проблемы со здоровьем десятилетней давности.

"С каждым боевым лагерем становится все хуже и хуже. Сейчас я нахожусь на этапе, когда операция потенциально возможна, у меня слабость мышц в руке", - сказал американский боец.

7 марта Ян в статусе действующего чемпиона UFC проводил бой против Стерлинга на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Поединок завершился в четвертом раунде после того, как Ян нанес сопернику удар коленом по голове. В результате Стерлинг не смог продолжить бой, Ян был дисквалифицирован, а статус чемпиона UFC в легчайшем весе перешел от россиянина к американцу.

В марте же Ян предположил, что реванш со Стерлингом "возможен в ближайшие два-три месяца – либо летом, либо ближе к лету".