Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:11

Отобравший у россиянина Яна пояс UFC Стерлинг отказался от реванша

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг заявил, что отказался проводить бой-реванш с россиянином Петром Яном, которого он лишил чемпионского пояса.

"На самом деле через неделю после боя меня попросили драться 15 мая. Но да, мне пришлось отказаться от этого", - приводит слова Стерлинга MMA News.

По словам спортсмена, у него всплыли проблемы со здоровьем десятилетней давности.

"С каждым боевым лагерем становится все хуже и хуже. Сейчас я нахожусь на этапе, когда операция потенциально возможна, у меня слабость мышц в руке", - сказал американский боец.

7 марта Ян в статусе действующего чемпиона UFC проводил бой против Стерлинга на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Поединок завершился в четвертом раунде после того, как Ян нанес сопернику удар коленом по голове. В результате Стерлинг не смог продолжить бой, Ян был дисквалифицирован, а статус чемпиона UFC в легчайшем весе перешел от россиянина к американцу.

В марте же Ян предположил, что реванш со Стерлингом "возможен в ближайшие два-три месяца – либо летом, либо ближе к лету".

UFC смешанные единоборства Петр Ян

Новости по теме

Новости

Старт турнира "Ролан Гаррос" перенесли на неделю из-за COVID-19

Старт турнира "Ролан Гаррос" перенесли на неделю из-за COVID-19

"Бавария" дома проиграла ПСЖ в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

"Локомотив" и "Ахмат" вышли в полуфинал Кубка России по футболу

В Белом доме опровергли обсуждение бойкота Олимпиады в Пекине

В Белом доме опровергли обсуждение бойкота Олимпиады в Пекине

У хоккеиста "Авангарда" Емелина в крови нашли следы наркотиков

Чемпионы ОИ Сильнов и Антюх дисквалифицированы на 4 года

Чемпионы ОИ Сильнов и Антюх дисквалифицированы на 4 года

Россия обошла Корею и стала 38-й в рейтинге ФИФА

Россия обошла Корею и стала 38-й в рейтинге ФИФА

Нед Прайс заявил, что США обсуждают с союзниками бойкот Олимпиады в Пекине

"Реал" обыграл "Ливерпуль" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

"Реал" обыграл "Ливерпуль" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

ЦСКА выиграл третий матч у СКА в полуфинальной серии Кубка Гагарина

ЦСКА выиграл третий матч у СКА в полуфинальной серии Кубка Гагарина
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код